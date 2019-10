Erster direkter Güterzug von China nach Luxemburg unterwegs

Luxemburg Rund 10 000 Kilometer in zwei Wochen: Ein erster direkter Güterzug vom chinesischen Chengdu ist derzeit nach Luxemburg unterwegs, teilte das luxemburgische Transportministerium am Montag mit. Die Betreibergesellschaft Chengdu International Railway Service wolle mit dem Test-Zug ausloten, ob eine regelmäßige Direktverbindung mit dem Drehkreuz Bettemburg-Düdelingen im Süden Luxemburgs wirtschaftlich Sinn mache.

Das Terminal in Bettemburg-Düdelingen könne sich mit einer solchen Zugverbindung als wichtige Logistikdrehscheibe für West- und Südeuropa positionieren, hieß es vom Ministerium. Der Transport von Gütern per Schiene von China nach Europa werde immer wichtiger: Im Jahr 2018 seien zwischen Europa und China 6300 Züge gefahren - nach 3600 in 2017. Für das laufenden Jahr gehe man von 8000 Zügen aus.