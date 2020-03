Erster Coronavirus-Toter im Saarland: Scharfe Kontrollen

Saarbrücken Im Saarland stirbt erstmals ein Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Ministerpräsident Hans richtet einen dringlichen Appell an die Bürger und kündigt scharfe Polizeikontrollen an.

Der erste Corona-Todesfall im Saarland hat noch nicht alle Menschen im kleinsten Bundesland zur Vernunft gebracht. Als Reaktion darauf kündigte Ministerpräsident Tobias Hans in einer Videobotschaft am Sonntagmorgen verschärfte Polizeikontrollen zur Einhaltung der wegen der Coronavirus-Pandemie verfügten Ausgangsbeschränkung an.

Am Samstag war der erste infizierte Saarländer gestorben. Nach Angaben des saarländischen Gesundheitsministeriums handele es sich um einen älteren Mann, der bereits eine Vorerkrankung hatte. Das Alter des Verstorbenen und weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Die Zahl der Infektionen im Saarland stieg bis Samstagabend (Stand: 20.00 Uhr) auf 301 Fälle. Am meisten betroffen war bis zu diesem Zeitpunkt der Regionalverband Saarbrücken (114).

In der Nacht zum Sonntag gab es einige Verstöße gegen die verfügte Ausgangsbeschränkung. Vor allem jüngere Menschen hätten sich trotzdem getroffen und Partys gefeiert, sagte Ministerpräsident Hans am Sonntag in einer via Twitter verbreiteten Videobotschaft. „Das geht nicht. Deswegen wird die saarländische Polizei hart durchgreifen. Wir werden Versammlungen auseinanderbringen und wir werden Verstöße gegen unsere Regeln auch zur Anzeige bringen“, verkündete der CDU-Politiker.

Bis zum Sonntagnachmittag verzeichnete die Polizei trotz des sonnigen Wetters lediglich acht kleinere Verstöße gegen die Auflagen. „Seit heute Morgen haben wir eine entspannte Lage“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums Saarbrücken.

Die Saarländer dürfen die eigene Wohnung nur noch verlassen, wenn sie dafür einen triftigen Grund haben. Dazu gehöre der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder Arztbesuche. Auch gemeinsame Spaziergänge etwa in der Familie mit Abstand zu anderen bleiben weiter möglich. „Ich weiß, diese Maßnahmen sind hart. Aber wenn wir jetzt zusammenstehen, können wir das Schlimmste noch verhindern“, sagte Hans und appellierte an die Menschen: „Ich bitte Sie: Bleiben Sie zu Hause.“

Trotz der Befürchtung, dass Krankenhäuser aufgrund der steigenden Patientenzahlen überlastet werden können, bietet das Saarland medizinische Hilfe bei der Behandlung von schwerkranken Coronavirus-Patienten aus Frankreich an. Man werde im Rahmen der Kapazitäten und Möglichkeiten Beatmungsplätze für Notfallpatienten aus dem Nachbarland zur Verfügung stellen, kündigte Hans an. Dies habe er dem französischen Regionalratspräsidenten Jean Rottner in einem Telefonat zugesichert.