Erster Brennstoffzellenbus für Nahverkehr in Mainz

Mainz Das Verkehrsunternehmen Mainzer Mobilität hat den ersten Brennstoffzellenbus für den öffentlichen Nahverkehr geliefert bekommen. Nun sollen erst einmal Fahrer und Werkstattmitarbeiter mit dem neuen Fahrzeug mit Wasserstofftechnologie des Herstellers Caetanobus vertraut gemacht werden, wie die Mainzer Mobilität am Donnerstag mitteilte.

Betankt wird der Bus an einer Wasserstofftankstelle in Wiesbaden, produziert wird der dafür notwendige Wasserstoff im Energiepark Mainz. In der Mainzer Nachbarstadt Wiesbaden sind bereits die ersten Brennstoffzellenbusse im Linienverkehr unterwegs.