Erster Abschnitt der Eifelstrecke der Bahn wieder befahrbar

Trier Knapp sieben Monate nach der verheerenden Flut in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist ein erster Abschnitt der Eifelstrecke der Bahn wieder befahrbar. Einmal pro Stunde und Richtung seien fortan wieder Züge zwischen Trier-Ehrang und Auw an der Kyll unterwegs, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit.

Dafür waren den Angaben zufolge in den vergangenen Monaten Gleise, Schwellen und Weichen auf knapp 15 Kilometern gereinigt und wiederhergestellt sowie Brücken repariert und drei Stellwerke instandgesetzt worden. Im Frühjahr sollen Züge laut DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla wieder von Trier bis Kyllburg rollen, im Sommer soll dann der Abschnitt bis Gerolstein folgen.

„Wir wollen dafür sorgen, dass die Strecke bald wieder durchgängig bis Köln in Betrieb genommen wird,“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Katrin Eder (Grüne), der Mitteilung zufolge. Köln werde aber wohl erst in einigen Jahren wieder über die Schiene erreicht werden können, sagte die Landrätin des Landkreises Vulkaneifel, Julia Gieseking (SPD). Im vergangenen Jahr waren bereits Teile der Ahrtalbahn nach umfangreichen Aufräumarbeiten und Reparaturen wieder freigegeben worden.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-979337/2

(dpa)