Erste von drei neuen Orgeln im Dom kann ab Sonntag erklingen

Mainz Die Erneuerung der Orgelmusik in St. Martin gilt als Jahrhundertprojekt. Jetzt ist der erste Teil geschafft. Die Orgel an der Marienkapelle soll vor allem dem Gemeindegesang mehr Orientierung geben.

Die mit einem Millionenaufwand geplante neue Orgelanlage für den Mainzer Dom nimmt Gestalt an: Die Schweizer Orgelbaufirma Goll hat die erste von drei Orgeln an der Marienkapelle des über 1000 Jahre alten Bauwerks eingerichtet. „Eine lange Zeit des Planens und Bauens geht zu Ende“, sagte am Freitag Domdekan Heinz Heckwolf. Die neue Orgel mit 49 Registern soll am Sonntag von Bischof Peter Kohlgraf gesegnet und dann zum ersten Mal gespielt werden.