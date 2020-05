Erste Schulen öffnen im Saarland wieder

Eine Lehrerin mit Mundschutz spricht vor Schülern. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Saarbrücken Nach sieben Wochen Schul-Schließung beginnt am (morgigen) Montag (8.00 Uhr) im Saarland für einen Teil der Schüler wieder der Unterricht. Los geht es für rund 26 000 Kinder und Jugendliche, die eine Abschlussprüfung ablegen oder im nächsten Schuljahr an eine weiterführende Schule wechseln, wie das Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dazu zählen Viertklässler an Grundschulen, Schüler der neunten und zehnten Klassen an Gemeinschaftsschulen und Förderschulen, Berufsschüler und Abiturienten. Der Schulstart geht in der Corona-Pandemie mit strengen Hygieneauflagen einher.

So ist ein Abstand von zwei Metern vorgeschrieben, pro Raum sind je nach Größe laut Hygieneplan nur zehn bis 15 Schüler zugelassen. Mindestens nach jeder Unterrichtsstunde muss durchgelüftet werden, Händehygiene soll regelmäßig erfolgen.