Saarbrücken Im Außenbereich von Gärtnereien Blumen kaufen, sich bei Friseur die Haare schneiden lassen und die bestellte Hose oder Bluse im Laden abholen: All das geht im Saarland wieder ab diesem Montag. Die neue Corona-Verordnung ermögliche „erste Öffnungsschritte“ aus dem Lockdown, teilte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) mit.

Mit der neuen Verordnung haben Personen, die in Kitas, in der Kindertagespflege und in Grund-, Sonder oder Förderschulen arbeiten, mit hoher Priorität Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung (Prio 2). Seit vergangenen Montag sind Kitas wieder in den Regelbetrieb gestartet. In Grundschulen wird Wechselunterricht angeboten.