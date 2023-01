Wissenschaft : Erste Konzepte für neues Forschungszentrum zum Altern

Prof. Klaus Lieb, Leiter am Leibniz-Institut für Resilienzforschung, spricht. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Das geplante Helmholtz-Zentrum soll neue Erkenntnisse zur letzten Lebensphase gewinnen. Der Standort Mainz sei dafür gut aufgestellt, sagt Resilienzforscher Lieb.

Mehr als ein Jahr nach dem Beschluss der Berliner Regierungskoalition, ein neues Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft für Alternsforschung zu errichten, liegen die ersten Konzepte dafür vor. „Wir haben inhaltliche und strukturelle Konzepte vorbereitet“, sagte der Mainzer Resilienzforscher und Psychiater Klaus Lieb im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „2023 wird ein sehr wichtiges Jahr, in dem viele Weichen für das geplante Forschungszentrum gestellt werden.“

Dort soll aus unterschiedlichen Ansätzen der Biochemie, Medizin und Psychologie die letzte Lebensphase in den Blick genommen werden. Nach früheren Angaben des für das Projekt federführenden Bundesforschungsministeriums geht es darum, wie die bereits vorhandene vielfältige Expertise in diesem Bereich sinnvoll ergänzt werden kann.

„Wir sehen uns gut aufgestellt für die Alternsforschung am Standort Mainz“, sagte Lieb, der das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz leitet und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz ist. Zu den Besonderheiten des Wissenschaftsstandortes zählt auch die RNA-basierte Medizin mit der Entwicklungsplattform TRON sowie dem Unternehmen Biontech mit seinem Corona-Impfstoff und der Krebsforschung. Auch gibt es in Mainz schon ein Helmholtz-Institut zur Krebsforschung (HI-TRON).