Erste Covid-19-Fälle bei US-Amerikanern in Spangdahlem

Spangdahlem Auf dem US-Militärflugplatz in Spangdahlem gibt es die ersten Fälle von Covid-19. Bei zwei amerikanischen Luftwaffenangehörigen sei das Coronavirus bestätigt worden, teilte die Air Base im Eifelkreis Bitburg-Prüm am Freitag mit.

Die Männer seien nun isoliert in Quarantäne untergebracht. Auch für deren Angehörige sei eine 14-tägige Quarantäne angeordnet worden.

Am Donnerstag seien die Schutzvorkehrungen im Kampf gegen das Virus auf den US-Militärstützpunkten weltweit um eine Stufe erhöht worden, sagte der Vizekommandeur des in Spangdahlem stationierten 52. Jagdgeschwaders, Jason T. Hokaj, der Deutschen Presse-Agentur. Dies bedeute unter anderem, dass Besucher an den Liegenschaften abgewiesen würden.