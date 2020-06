Erste Besucher nach Corona-Pause wieder im Holiday-Park

Haßloch Der Holiday Park im pfälzischen Haßloch hat nach der Corona-Zwangspause wieder seine Tore für Besucher geöffnet. Rund 1000 Menschen seien am Mittwoch trotz regnerischen Wetters gekommen, sagte der Verwaltungsleiter des Parks Bernd Beitz.

Pro Tag dürfen vorerst maximal 2000 Besucher in den Freizeitpark, die Tickets müssen vorher im Internet gekauft werden. Das Kontingent soll laut Beitz schrittweise in den kommenden Wochen auf 8000 erhöht werden. Mit dem Vorgehen solle getestet werden, an welchen Stellen im Park viele Leute zusammen kämen und entsprechend noch für Abstand gesorgt werden müsse. Vor der Pandemie seien an gut besuchten Tagen durchschnittlich zwischen 15 000 und 17 000 Gäste in den Holiday Park gekommen.