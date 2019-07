Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer nimmt Arbeit auf

Speyer Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer hat am Montag den Betrieb als eine von zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz aufgenommen. Künftig übernehme die Einrichtung in Trägerschaft der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) neue Aufgaben und Funktionen, teilte das Integrationsministerium in Mainz mit.

In Speyer werden ab sofort - wie am Erstaufnahmestandort in Trier - Asylsuchende sowohl versorgt als auch registriert und erkennungsdienstlich behandelt.

„Wir bieten den Menschen, die in Rheinland-Pfalz Asyl suchen, auch weiterhin einen guten Standard bei der Unterbringung, Versorgung und Begleitung in der Erstaufnahme“, sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne). Die Kapazität der Einrichtung wird im Laufe des Jahres bis auf 1125 Plätze anwachsen. Unterkunfts- und Funktionsgebäude wurden ausgebaut. Bis zum Jahresende werden in der Erstaufnahmeeinrichtung wohl etwa 150 Personen beschäftigt sein.

Mit dem Ausbau zur Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer schließt der Erstaufnahmestandort Ingelheim. In Rheinland-Pfalz gibt es neben den Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier und Speyer noch zwei Aufnahmeeinrichtungen in Kusel und Hermeskeil. Dort werden Asylsuchende nach der Registrierung untergebracht und betreut.