Wetter Erst Sonne und 33 Grad - dann Regen und Gewitter

Auf einen Wochenstart mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen folgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab Donnerstag unbeständiges Wetter. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten erst einen sonnigen Dienstag mit bis zu 25 bis 29 Grad und dann einen heißen Mittwoch mit maximal 29 bis 33 Grad. An beiden Tagen ist laut Vorhersage weit und breit kein Regen in Sicht.