Wetter : Erst Sonne, dann Schauer und Gewitter

Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Offenbach In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst freundlich. Am Wochenende sei aber auch mit Schauern und Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Donnerstag selbst wird heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad. Auch in der Nacht ist nicht mit Regen zu rechnen. Es kühlt ab auf 14 bis 10 Grad.

Am Freitag fällt laut Wetterbericht weiterhin kein Tropfen. Die Höchstwerte liegen bei 23 und 27 Grad. Erst in der Nacht zum Samstag kann es gebietsweise Schauer, schauerartigen Regen und vereinzelte Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad.

Viele Wolken sind am Samstag am Himmel zu sehen. Am Vor- und Nachmittag kann es örtlich erneut zu schauerartigem Regen, Schauern und Gewittern kommen, die erst am Abend abklingen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220901-99-588560/2

(dpa)