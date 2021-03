Erst Sonne, dann Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Dunkle Regenwolken verdecken die Sonne. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Nach einem sonnigen Start in die Woche ziehen in der zweiten Wochenhälfte vor allem Wolken und Regen über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Der Dienstag startet aber zunächst sonnig, mit Temperaturen bis zu 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Auch am Mittwoch wird es nach etwas Nebel am Morgen verbreitet heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Am Donnerstag ziehen dann Wolken über die Region. Laut DWD kann es zeitweise regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 Grad in der Vorderpfalz und minus 2 Grad in der Eifel, gebietsweise kann es glatt werden. Auch am Freitag bleibt das Wetter laut Vorhersage unbeständig, Schauer und Sonne wechseln sich ab. Die Temperaturen steigen nicht über 8 Grad.