Erschossene Polizistin beigesetzt: Trauer auch in Landtagen

Homburg/Mainz Einen Tag nach dem in der Pfalz ermordeten Polizeikommissar ist seine getötete Kollegin im Saarland beigesetzt worden. Die Anteilnahme ist groß.

Unter großer Anteilnahme ist die Ende Januar bei Kusel in der Westpfalz erschossene Polizeianwärterin beigesetzt worden. Mehr als 600 Gäste verfolgten am Mittwoch vor der Aussegnungshalle am Friedhof in Homburg-Erbach im Saarland die Trauerfeier, die per Ton nach draußen übertragen wurde.