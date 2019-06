Erörterung zum Grubenwasseranstieg abgeschlossen

Ensdorf Kürzer als gedacht: Nach nur drei Tagen ist der Erörterungstermin um den vom Bergbaukonzern RAG beantragten Grubenwasseranstieg in den früheren Kohlegruben im Saarrevier bereits abgeschlossen worden.

Zum Auftakt des Termins hatten sich in einem Großraumzelt in Ensdorf (Kreis Saarlouis) knapp 150 Menschen eingefunden, am Mittwoch seien es am Ende noch rund 30 gewesen, sagte Mölleney. Der Termin war eine wichtige Etappe im Genehmigungsverfahren, bevor das Oberbergamt eine Entscheidung trifft. Diese werde voraussichtlich im nächsten Jahr erwartet, sagte Mölleney.