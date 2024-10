Mordprozess Eröffnungsplädoyers im Mordprozess gegen US-Soldaten

Im Prozess gegen einen US-Soldaten wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen 28-Jährigen in Wittlich werden heute (8.30 Uhr) am Militärgericht auf der Air Base Spangdahlem die Eröffnungsplädoyers erwartet. Dabei werden Staatsanwaltschaft und die Verteidigung auf schuldig oder nicht schuldig plädieren und dies begründen. Der Angeklagte hatte sich bereits zum Prozessauftakt am Montag für nicht schuldig erklärt, ohne aber weitere Angaben zu machen.