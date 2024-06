Verkehr Erneuter Streik im privaten Busgewerbe

Am frühen Mittwochmorgen hat ein weiterer Streik der Fahrer im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz begonnen. Betroffen sei zunächst vor allem der Norden des Landes und dort die DB Regio Mitte, die Koblenzer Verkehrsbetriebe sowie das Busunternehmen Zickenheiner mit Sitz in Koblenz, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi.