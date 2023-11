Gesundheitspolitik Erneuter Protesttag der Apotheken am Mittwoch

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben heute zahlreiche Apotheken in Rheinland-Pfalz und im Saarland geschlossen. Auch Filialen in Nordrhein-Westfalen und Hessen beteiligen sich an diesem Tag an dem Protest. Wer ein Medikament braucht, muss dann zu einer Notdienst-Apotheke fahren.