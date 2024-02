Tarifstreit Erneuter ÖPNV-Warnstreik in der kommenden Woche erwartet

In der kommenden Woche müssen sich Pendlerinnen und Pendler im Saarland und in Rheinland-Pfalz voraussichtlich erneut auf Einschränkungen bei Bussen und Straßenbahnen einstellen. Im Saarland ist für Montag (26. Februar) von Dienstbeginn bis Schichtende ein Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geplant, sagte Verdi-Sprecher Christian Umlauf am Donnerstag. In Rheinland-Pfalz stehen am Freitag derweil Verhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband an. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, sei bis Anfang kommender Woche mit einer Ankündigung für einen Warnstreik zu rechnen, hieß es.