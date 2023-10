Polizei Erneut Zahnradbahnen in Weinbergen an Mosel manipuliert

Bernkastel-Kues · In einem Weinberg an der Mosel haben erneut Unbekannte sogenannte Monorackbahnen manipuliert, die Winzer in Steillagen zum Lastentransport nutzen. Bei zwei betroffenen Zahnradbahnen in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) seien Sicherheitseinrichtungen für die Steuerung und den Aufprallschutz entfernt oder beschädigt worden, teilte die Polizei in Bernkastel-Kues am Donnerstag mit.

05.10.2023, 11:53 Uhr

Die Ermittlungen liefen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Am 25. September seien bereits in einem Weinberg bei Trittenheim (Kreis Trier-Saarburg) ähnliche Manipulationen festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Da habe sich ein Mann, der die Bahn nutzte, mit einem Sprung noch retten können, ohne verletzt zu werden. Er habe rechtzeitig gemerkt, dass mit der Bremsvorrichtung etwas nicht stimmte, sagte ein Polizeisprecher in Schweich. Die Bahn sei dann ungebremst durchgefahren und am Ende teilweise entgleist. Die Polizei rät allen Betreibern von Monorackbahnen oder ähnlichen Gerätschaften weiterhin „eine sorgfältige technische Überprüfung vor Inbetriebnahme“. Derzeit läuft an der Mosel die Traubenlese. Monorackbahnen dienen in steilen Weinbergen Winzern als Transportmittel für Trauben, Pfähle und Gerätschaften. © dpa-infocom, dpa:231005-99-449614/2

(dpa)