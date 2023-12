Kriminalität Erneut viele gesprengte Geldautomaten in Rheinland-Pfalz

Von den 45 Fällen im laufenden Jahr kam es in 29 Fällen zum Diebstahl (2022: 31), und in 16 Fällen blieb es beim Versuch (2022: 25). Für Fälle im Jahr 2023 konnten durch rheinland-pfälzische Ermittlungsbehörden im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz bislang vier Tatverdächtige festgenommen werden.