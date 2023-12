Behörden Erneut viele Führerschein-Umtausche erwartet

In den Führerschein-Behörden in Rheinland-Pfalz geht das Langzeitprojekt für den Umtausch von alten Fahrerlaubnissen zu fälschungssicheren Scheckkarten in die nächste Runde. In wenigen Wochen endet die nächste Frist für besonders geburtenstarke Jahrgänge. Online kann man den Antrag im Bundesland bislang aber noch nicht stellen. Die Stadtverwaltungen erwarten vor dem Ende der Frist einen Anstieg bei den Anträgen - teils müssen Antragsstellende sich gedulden, bis sie einen Termin bekommen.