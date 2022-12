Luftverkehr : Erneut verspätete Abflüge am Flughafen wegen Winterwetters

Ein Passagierflugzeug befindet sich im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Wegen des Winterwetters sind in der Nacht zum Sonntag fast 40 Flugzeuge am Frankfurter Flughafen Starts und Landungen außerhalb der normalen Betriebszeiten erlaubt worden. Insgesamt habe die Luftaufsicht 34 Ausnahmegenehmigungen für Abflüge zwischen 23.00 und 23.59 Uhr erteilt, teilte das hessische Wirtschaftsministerium am Sonntag mit.

Das letzte Flugzeug hob um 23.58 Uhr in Richtung Algerien ab. Zudem gab es drei verspätete Landungen. Die letzte Maschine landete um 23.35 Uhr, sie kam aus Gran Canaria.

Wegen der kalten Witterung hatten Flugzeuge den Angaben zufolge wiederholt enteist werden müssen. In den vergangenen Tagen gab es infolge der frostigen Temperaturen in Frankfurt häufiger derartige Ausnahmegenehmigungen für Flugzeuge. In der Regel herrscht an Deutschlands größtem Airport zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugverbot.

© dpa-infocom, dpa:221218-99-942661/2

(dpa)