Erneut massive Verkehrsbehinderungen in Mainz

Mainz Im Berufsverkehr wird Autofahrern am Dienstagmorgen in Mainz viel Geduld abverlangt. „Die Stadt ist zu“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Neben der Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden hätten sich mehrere Unfälle im Stadtgebiet ereignet.

Dadurch komme es zu zahlreichen Rückstaus. Ob diese nun auf die Brückensperrung oder die Unfälle zurückzuführen seien, lasse sich nicht sagen, sagte die Sprecherin.

Bereits am Montagmorgen hatte sich der Berufsverkehr nach Angaben der Polizei auf mehr als 40 Kilometer rund um Mainz gestaut. Hier hatten ebenfalls mehrere Unfälle die Situation noch verschärft, der Verkehr kam demnach in einigen Fällen komplett zum Erliegen.