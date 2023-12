Polizei Erneut Israelflagge von Kirche in Nieder-Olm abgehängt

Nieder-Olm · Ein Unbekannter hat in Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen erneut eine vor einer Kirche gehisste israelische Nationalflagge abhängt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Täter in der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag am Fahnenmast hochgeklettert sein und die Flagge gestohlen haben, wie das Polizeipräsidium am Montag mitteilte.

18.12.2023 , 14:25 Uhr

Die israelische Flagge weht im Wind. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Ende Oktober war bereits eine vor der Kirche gehisste Flagge abgerissen und in der Nähe verbrannt worden, die dort aus Solidarität mit Israel nach der Terror-Attacke der Hamas am 7. Oktober aufgehängt worden war. Auch aus anderen Städten in Rheinland-Pfalz wurden ähnliche Taten berichtet. © dpa-infocom, dpa:231218-99-339610/2

(dpa)