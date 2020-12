Erneut Höchstwert an Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Ein medizinischer Mitarbeiter hält in einem Testzentrum ein Teströhrchen in der Hand. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Mainz Den zweiten Tag in Folge haben die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz einen Höchstwert von neuen Corona-Infektionen registriert. Am Freitag kamen 1504 Infektionen neu dazu, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Am Vortag waren es 1317. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar liegt nun bei 54 946. Aktuell sind 18 034 Menschen infiziert. Das ist die bisher höchste Zahl. Bislang sind 837 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, 32 mehr als am Donnerstag.

Nach fünf Wochen mit einer leicht rückläufigen Entwicklung bei der Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz ist es in dieser Woche wieder zu einer stärkeren Zunahme um 13,9 Prozent gekommen, nach 13,1 Prozent in der vergangenen Woche. Im Schnitt kamen in dieser Woche täglich 958 Infektionen neu hinzu. Dies ist der bisher höchste Wert seit Beginn der Pandemie. In der vergangenen Woche waren es im Tagesdurchschnitt 799 Neuinfektionen.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 46 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 176 Covid-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 104 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Donnerstag hervorgeht.