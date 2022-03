Kriminalität : Erneut Geldautomaten in Luxemburg gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Luxemburg Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben in Luxemburg unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zum Dienstag seien sie in Esch an der Sauer am Werk gewesen, teilte die Polizei in Luxemburg-Stadt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Automat sei aus „einer Gebäudewand herausgesprengt“ worden. Die Täter flohen nach der Tat. Ob Geld entwendet wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es.

Erst am vergangenen Freitag hatte es in Niederkerschen eine Geldautomaten-Sprengung bei einem großen Einkaufszentrum gegeben. Dort entwendeten die Täter laut Polizei Geld und entkamen unerkannt. Aufgrund der Wucht der Sprengung wurden Trümmerteile durch die Luft geschleudert, es kam zu einem Brand am Automaten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-622213/2

(dpa)