Notfall : Erneut ein Mann beim Baden im Rhein ertrunken

Mainz/Wiesbaden Trotz vielfacher Warnungen hat ein 28-Jähriger aus Darmstadt Abkühlung im Rhein gesucht. Er ertrank ebenso wie zuvor schon ein 49-jähriger Familienvater auf der anderen Flussseite.

Auf der Suche nach Abkühlung im Rhein ist den zweiten Tag in Folge ein Mann ertrunken. In Höhe von Mainz und Wiesbaden wurde am Samstagabend die Leiche eines 28-Jährigen geborgen, der am Freitag bei Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) in den Fluss gestiegen und kurz danach untergegangen sein soll. Am Donnerstag war ein 49 Jahre alter Mann ertrunken, der bei Bingen mit seinen zwei Kindern im Alter von acht und elf Jahren sowie einem weiteren Mann über eine Buhne im Rhein gelaufen und in den Fluss gestürzt war.