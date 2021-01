Erneut Bewährungsstrafe für Homburger OB gefordert

Saarbrücken Im Untreue-Prozess gegen den suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung gefordert.

Der Verteidiger kündigte an, einen Freispruch zu beantragen. Sein Plädoyer war bis zum Mittag noch nicht beendet. Das Urteil in der „Detektiv-Affäre“ soll am Mittwoch nächster Woche (27. Januar, 9.00 Uhr) fallen.