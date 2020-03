Ermittlungsverfahren zu tödlichem Deponieunglück eingestellt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild.

Frankenthal Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat das Ermittlungsverfahren wegen des tödlichen Deponieunglücks im pfälzischen Heßheim eingestellt. Beim Umfüllen eines Kanisters in einen Tank war es am 21. August 2018 in dem Sonderabfallzwischenlager im Rhein-Pfalz-Kreis zu einer chemischen Reaktion gekommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei wurde hochgiftiger Schwefelwasserstoff freigesetzt, zwei Mitarbeiter starben.