Polizei Ermittlungsverfahren gegen rechtsmotivierte Kriminalität

Mainz · Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen rechtsmotivierte Kriminalität ist in Rheinland-Pfalz gestiegen. Im Jahr 2022 seien 769 dieser Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Grünen-Fraktion nach einer Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarischen Anfrage am Donnerstag in Mainz mit.

11.05.2023, 15:52 Uhr

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Jahr zuvor seien 720 Verfahren gezählt worden. Die Zahl der Körperverletzungsdelikte sei dabei von 28 auf 36 Fälle nach oben gegangen. Auch in Rheinland-Pfalz bleibe die extreme Rechte die größte Bedrohung für unsere Demokratie, betonte der innenpolitischen Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Carl-Bernhard von Heusinger. „Wir müssen uns weiter dafür einsetzen, dass rechte Gruppierungen in Rheinland-Pfalz nicht Fuß fassen.“ Rechte Drohungen und Gewalt dürften im Land keine Stichwortgeber haben und keinen Nährboden finden. Deshalb dürfe es keine Form der Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das gelte für den Bund, das Land und auch kommunale Gremien. © dpa-infocom, dpa:230511-99-651727/2

(dpa)