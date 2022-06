Worms : Ermittlungen zum Absturz eines Kleinflugzeugs in Worms

Worms Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Worms hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wie ein BFU-Sprecher am Freitag sagte, arbeiteten zwei Beauftragte vor Ort an einer „ersten Faktenaufnahme“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wrackteile des Flugzeugs waren nach den Löscharbeiten am Donnerstag zur weiteren Untersuchung in eine Halle transportiert worden, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte. Laut BFU steht die Ursache für den Absturz noch nicht fest.

Das Flugzeug vom Typ Ikarus C42 war nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag auf einem Flugplatz in Worms abgestürzt. Der 49 Jahre alte Pilot kam dabei ums Leben. Die Ultraleichtmaschine ging den Angaben zufolge beim Unfall in Flammen auf und wurde nahezu komplett zerstört. Laut BFU werde die erste Faktenaufnahme vor Ort am Freitag abgeschlossen. Bis Ende August werde dann ein Zwischenbericht zum Unfall erstellt. Die Abklärung der Unfallursache könne bis zu einem Jahr dauern, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220610-99-615408/2

(dpa)