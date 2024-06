Kriminalität Ermittlungen zu getöteter 15-Jähriger gehen weiter

Im Fall der getöteten 15-Jährigen, die am Rheinufer in Worms gefunden wurde, dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Im Fokus stünden Ermittlungen zum Tatort und zu den Einlassungen der tatverdächtigen Eltern, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mainz am Donnerstag. Weitere Angaben könnten nicht gemacht werden.