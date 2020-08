Ermittlungen zu Brandanschlag von 1991 wieder aufgenommen

Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Karlsruhe/Saarbrücken Rund 29 Jahre nach einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im saarländischen Saarlouis hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Tatvorwurf des Mordes an einem 27 Jahre alten Asylbewerber aus Ghana, des versuchten Mordes zum Nachteil von 18 Menschen sowie der Brandstiftung mit Todesfolge, teilte ein Sprecher des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Ermittlungen bei der Landesjustiz seien damals eingestellt worden, da ein Täter nicht ermittelt werden konnte. Auf Grundlage neuer Erkenntnisse sei das Verfahren durch die Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken wiederaufgenommen worden. „Es deuten gravierende Anhaltspunkte auf einen rechtsextremistischen und fremdenfeindlichen Hintergrund des Anschlags hin“, sagte der Sprecher in Karlsruhe.

Vor diesem Hintergrund habe die Bundesanwaltschaft das Verfahren übernommen, da dieses „eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung“ zum Gegenstand habe. Zuvor hatten saarländische Medien über die neuen Ermittlungen berichtet.