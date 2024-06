Glücksspiele Ermittlungen wegen illegaler Spielautomaten

In Ludwigshafen laufen Ermittlungen gegen drei Beschuldigte wegen der Aufstellung illegaler Spielautomaten in von ihnen betriebenen Gaststätten. Bei der Durchsuchung von zehn Gaststätten sowie Wohnobjekten seien 30 illegale Spielgeräte sowie 30.000 Euro Bargeld und andere Beweismittel sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mit.