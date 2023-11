Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen grausamen Mordes an Prostituierter

In der Nacht zum 22. November war den Angaben zufolge der Notruf darüber alarmiert worden, dass sich in einer Wohnung in Koblenz eine Frau befinde, die Hilfe benötige. Als die Helfer eintrafen, war die 31-jährige Bulgarin bereits bewusstlos und hatte einen Herzstillstand erlitten. Sie wurde in eine Klinik gebracht, dort starb sie kurz darauf. Laut Mitteilung hatte sie sich beim Eintreffen des Notarztes in einem „katastrophalen Gesamtzustand“ befunden und „schwerste Verletzungen am ganzen Körper“ aufgewiesen.