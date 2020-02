Ermittlungen: Vorfall mit Rauch in Polizeiinspektion

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Nach Atembeschwerden durch unbekannte Dämpfe in der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße sind 12 der 13 betroffenen Beamten wieder bereit zum Dienst. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.



Um welche Substanz es sich bei dem Vorfall von Montag gehandelt habe, werde untersucht, hieß es. Die Behörden hätten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.