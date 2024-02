Notfälle Ermittlungen nach tödlichen Unfällen bei Fastnachtsumzügen

Ein dreijähriges Kind fiel außerdem am Montag in Linz am Rhein im Landkreis Neuwied aus dem zweiten Stock eines Hauses und erlitt schwere Verletzungen. Es stand nach Polizeiangaben an einem geöffneten Fenster, um den Fastnachtszug zu sehen, der später dort vorbeikommen sollte. Wie schwer das Kind verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.