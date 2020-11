Ermittlungen nach tödlichem Feuer in Pirmasens laufen

Pirmasens Nach dem tödlichen Wohnhausbrand in Pirmasens ist die Ursache für das Feuer weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Brand in der Nacht zu Freitag war ein fünf Jahre altes Mädchen gestorben.

Eine sieben Jahre alte Schwester wurde nach Angaben der Stadt lebensgefährlich verletzt. Die Eltern und weitere vier Kinder blieben laut Polizei unverletzt.