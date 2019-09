Ermittlungen nach tödlichem Absturz im Westerwald

Rettungskräfte sind nach dem Absturz eines Tragschraubers im Einsatz. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Oberlahr Nach dem Absturz eines sogenannten Tragschraubers mit zwei Toten im Kreis Altenkirchen ermitteln sowohl die Kripo also auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Am Montag war weiter unklar, ob das hubschrauberähnliche Fluggerät bei dem Absturz am Sonntagabend bei Oberlahr erst ins Trudeln geraten und auf eine Stromleitung gestürzt war oder die Kollision mit der Leitung das Unglück verursacht hatte, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte.

Drei Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahmen am Montag die Unfallstelle unter die Lupe.

Der Tragschrauber war in den kleinen Fluss Wied gestürzt. Ein 50-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis und ein 49-Jähriger aus dem Kreis Neuwied kamen bei dem Unglück ums Leben. Das Fluggerät war im nicht allzu weit entfernten Dierdorf-Wienau gestartet.