Ermittlungen nach mutmaßlichem Drohbrief an Politiker

Ludwigshafen Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat wegen eines mutmaßlichen Drohbriefs an vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke in Landau Ermittlungen aufgenommen. Untersucht werde eine mögliche Bedrohung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.

