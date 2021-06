Ermittlungen nach Bombendrohung am Flughafen Saarbrücken

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Nachdem ein anonymer Anrufer einen größeren Polizeieinsatz am Flughafen Saarbrücken ausgelöst hat, dauern die Ermittlungen an. Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen den Anrufer eröffnet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Weitere Hintergründe, etwa ob der Anrufer bereits gefasst ist, konnte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

In der Nacht zum Samstag waren Teile des Flughafens abgesperrt worden. Der Anrufer hatte von einer Bombendrohung und einer bewaffneten Person gesprochen. Nachdem festgestellt worden war, dass es keine Bombe gab und keine Gefahr bestand, wurde der Einsatz nach etwa zwei Stunden beendet. Zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs oder zu Ausfällen war es bei der nächtlichen Aktion nicht gekommen.