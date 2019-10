Ermittlungen im Darknet-Cyberbunker dauern an

Eine beleuchtete Tastatur im Dunkeln. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa.

Koblenz Rund zehn Tage nach dem Auffliegen eines Darknet-Rechenzentrums in einem ehemaligen Bunker an der Mosel sind die Ermittler weiter vor Ort beschäftigt. „Die Untersuchungen werden angesichts der Vielzahl an sichergestellten Servern und der daraus resultierenden Datenmenge auch noch einige Zeit andauern“, sagte Oberstaatsanwalt Jörg Angerer von der Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er gehe davon aus, dass der Ex-Bundeswehr-Bunker in Traben-Trarbach beschlagnahmt werde.

Das Serverzentrum für illegale Geschäfte im Darknet war am 26. September bei einer großen Polizeiaktion ausgehoben worden. Die Betreiber sollen auf Servern Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle Drogen verkauften, Falschgeldgeschäfte abwickelten, Kinderpornos verschickten oder Cyberangriffe starteten. Von 13 Beschuldigten im Alter von 20 bis 59 Jahren sitzen sieben in Haft.

Bisher hätten sich die Beschuldigten nicht zur Sache eingelassen, sagte Angerer. Hauptakteur soll ein 59 Jahre alter Niederländer sein, der den Cyberbunker Ende 2013 erworben und nach und nach aufgebaut habe. Zu den Verhafteten zählen drei weitere Niederländer, zwei Deutsche und ein Bulgare. Rund 200 Server wurden in dem unterirdischen Versteck sichergestellt.