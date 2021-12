Ermittlungen gegen Ex-Ahr-Landrat: mehr als 200 Zeugen

Ein Mann macht ein Bild von einer Brücke an der Ahr. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz Nach der Ahr-Flut hat die Staatsanwaltschaft viele Daten ermittelt, um sich ein schärferes Bild von der tödlichen Katastrophe zu machen. Nun will sie die Informationen analysieren.

Bei den Ermittlungen gegen den früheren Landrat des Flut-Kreises Ahrweiler haben Beamte bislang mehr als 200 Zeugen vernommen. Dabei handelte es sich vor allem um Rettungskräfte sowie um Menschen, die sich über das weiterhin geöffnete E-Mail-Postfach unwetter.stako@genstako.jm.rlp.de gemeldet hatten, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte.

Bei den Ermittlungen gegen den inzwischen wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und ein Mitglied seiner einstigen Einsatzleitung geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli im Ahrtal waren 134 Menschen getötet und mehr als 750 verletzt worden.

Laut dem Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Harald Kruse, dient die erste Phase der Ermittlungen „vorrangig dazu, möglichst umfassend Informationen zum Ablauf der Unwetterkatastrophe zu sammeln“. Dazu gehöre auch die digitale Erfassung von Geodaten sowie der Wetterdaten und Notrufe der Flutnacht, „um hieraus eine möglichst präzise Modellierung des Katastrophengeschehens zu entwickeln“. All dies sei „bereits erfreulich weit fortgeschritten“, auch dank der Unterstützung durch das Landeskriminalamt und alle Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz.

In einer zweiten Phase der Ermittlungen sollen nun nach Kruses Angaben die Informationen „zusammengeführt und eingehend bewertet werden“. Dabei gehe es vor allem um die Frage, „ob und ab wann gegebenenfalls für wen absehbar war, dass es zu massiven Überschwemmungen mit Personenschäden oder gar Todesfällen kommen würde“. Darum kümmere sich eine verkleinerte „Kernermittlungsgruppe“, die gute Kenntnisse aller Zusammenhänge haben solle.

Noch sei eine fundierte inhaltliche Bewertung der Ermittlungen nicht möglich. „Vorschnelle Beurteilungen verbieten sich“, betonte der Leitende Oberstaatsanwalt mit Blick auf einzelne Ermittlungsergebnisse, die kürzlich „ohne Mitwirken der Staatsanwaltschaft“ in Medien gelangt waren. Nötig sei vielmehr „eine sorgfältige Gesamtschau aller Ermittlungsergebnisse“. Diese werde die Staatsanwaltschaft „möglichst zügig vornehmen“. Zugleich werde sie die Öffentlichkeit weiterhin auf dem Laufenden halten.

Ex-Landrat Pföhler sieht laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft nach eigenen Worten bei sich keine strafrechtliche Verantwortung. Er soll die Einsatzleitung schon vor Jahren dem zweiten Beschuldigten übergeben haben. Katastrophenalarm soll am 14. Juli erst um 23.09 Uhr ausgelöst worden sein, als schon Ahrdörfer in den Wasserfluten nach Starkregen versunken waren. Besonders an der unteren Ahr sollen viele Menschen gestorben sein, nachdem sie schon schlafen gegangen waren.