Ermittlungen gegen Bombenentschärfer reichen ins Jahr 2021

Koblenz Die Ermittlungen gegen acht Bombenentschärfer in Rheinland-Pfalz ziehen sich ins Jahr 2021. Die Männer sollen gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Drei von ihnen ist gekündigt worden, wie die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Bei Razzien in Privaträumen sowie in dienstlichen Spinden des Kampfmittelräumdiensts (KMRD) Rheinland-Pfalz waren im Oktober elf Schusswaffen, Kartuschen, Patronen, alte Zünder und Teile von gefundenen Sprengkörpern sichergestellt worden. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dieser Gegenstände zur Ermittlung ihrer Herkünfte dauern laut Staatsanwaltschaft Koblenz an.