Ermittlungen gegen ärztlichen Mitarbeiter wegen Missbrauchs

Homburg Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt nach eigenen Angaben gegen einen „ärztlichen Mitarbeiter“ wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch einer Patientin und auf Besitz von Kinderpornografie.

Der Mann soll bereits 2018 in der Notaufnahme des Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg eine „erwachsene Patientin ohne medizinische Indikation unangemessen berührt haben“, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Erst vor Kurzem solle er über das Internet Kontakt zu der Frau aufgenommen haben, was letztlich eine Strafanzeige von ihr ausgelöst habe.