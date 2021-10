Opfer schreibt Brief an das Bistum Speyer : Ermittlungen eingeleitet: Nonne soll Jungen missbraucht haben

Opfer schreibt Brief an das Bistum Speyer

Speyer Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Nonne wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Jungen in Speyer. Die Frau habe bislang keine Angaben gemacht und einen Rechtsanwalt beauftragt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag.

Sie soll den Jungen in den Jahren 1994 bis 1997 im Kinderheim in Speyer etwa einmal im Monat missbraucht haben. Der Junge soll bei der ersten Tat etwa neun Jahre alt gewesen sein. Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ darüber berichtet.

Das mutmaßliche Opfer hatte die Vorwürfe dieses Jahr in einem Brief an das Bistum Speyer erhoben. Das Bistum leitete das Schreiben im Frühjahr an die Staatsanwaltschaft weiter. Dort wurde zunächst geprüft, ob die angegebenen Vorfälle verjährt sein könnten. „Das Ermittlungsverfahren wurde diesen Monat eingeleitet“, so der Sprecher. Die Akte sei bislang sehr dünn, nähere Angaben erhofften sich die Ermittler von der polizeilichen Vernehmung des mittlerweile 36-Jährigen. Das genaue Alter der Nonne teilte die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit, sie sei „unter 70 Jahre alt“, sagte der Sprecher.