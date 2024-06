Neunkirchen Ermittlung: Brand in Honecker-Geburtshaus deuten auf Defekt

Nach dem Feuer im Geburtshaus des früheren DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker im saarländischen Neunkirchen deuten die Ermittlungen auf einen technischen Defekt als Ursache hin. Es gebe keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Das Haus war am Dienstag in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf zwei Nachbargebäude über. Ein Nachbarhaus wurde leicht beschädigt, die beiden anderen Mehrfamilienhäuser waren laut Polizei unbewohnbar.