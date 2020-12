Ermittler: Anhaltspunkte für psychiatrisches Krankheitsbild

Einsatzkräfte der Feuerwehr nahe der Trierer Fußgängerzone im Einsatz. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Der Mann am Steuer des Autos, der in Trier mehrere Menschen überfahren und getötet hat, könnte psychisch krank sein. Es gebe Anhaltspunkte für ein psychiatrisches Krankheitsbild, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa